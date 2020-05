Mille città del calcio: Greater Manchester. Dalla coscritta dell’Atalanta a una storia unica: United, figlio della ribellione

S i chiama Greater Manchester e c’è dentro tutto il calcio che volete. Albo d’oro alla mano, in Inghilterra il campionato è quasi sempre stato un affare giocato in poco meno di 40 miglia, quelle che separano Manchester da Liverpool: 53 campionati in due, rispettivamente 26 a 27. Con i Reds di Klopp in attesa di capire cosa sarà della stagione in corso, letteralmente stravinta ma sub judice, che potrebbe allargare il divario e riportare il titolo ad Anfield dopo 30 anni suonati. Sì, perché in tutti questi anni a Liverpool si sono portati a casa 2 Champions (e perse altrettante) ma in Inghilterra sono rimasti a digiuno. Per la cronaca, Londra è solo terza in classifica con 21 vittorie nazionali, più della metà (13) dell’Arsenal, 6 del Chelsea e 2 del Tottenham. Di Manchester, complice il doppio confronto di Champions tra Atalanta e City, abbiamo detto tutto e il contrario di tutto: grande calcio e musica persino migliore. Una città strana, non proprio bella ma assolutamente imperdibile per chi ha la passione del football: se poi avete pure quella delle sette note, beh, più o meno siete capitati a Disneyland nel giorno di ingresso gratis.