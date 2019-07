Niente ferma gli umarell: cantiere off limits? Pronti, finestrella fatta a mano

L’ unico rammarico di questa storia è che la magia svanirà una volta pubblicato questo pezzo, quando l’essenziale tornerà ad essere invisibile agli occhi, spazzato via dall’inflessibile rigore del capocantiere. Non di un cantiere qualsiasi, ma del quartiere dell’anno, anzi del secolo. Via Fossoli, 25 giugno, tremila gradi Fahrenheit anche all’ombra: il segreto è stato svelato, ritagliato nei pochi centimetri quadrati di uno spiraglio attraverso la liscia copertura bianco latte che avvolge le recinzioni dello stadio, manco fosse un’opera di Christo. Plastica dura, spessa, tenace. Non a tal punto da scoraggiare i frequentatori del bocciodromo.