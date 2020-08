L’ ultima versione dello stemma spiega molte cose. Su tutte la volontà della proprietà qatariota di evidenziare di più Paris (in grande) e meno Saint-Germain (sotto, in piccolo): riportare cioè le cose all’ombra della Tour Eiffel che campeggia stilizzata in rosso su uno sfondo blu chiaro e rendere meno periferica la storia di una squadra dal passato molto recente.