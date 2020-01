Quella sporca vittoria sul Parma del 1982. Gli «eroi» della C: la risalita è partita da loro

E ravamo in 12.358 sugli spalti quel primo giorno di primavera del 1982. Altri tempi, ora quel pubblico si fa fatica a vederlo in serie B, figuriamoci in C1. Trentotto anni tutti d’un fiato, in questi primi giorni di un 2020 che vedrà l’Atalanta giocarsi i quarti (i quarti, cioè, capiamoci… ) di Champions League col Valencia, probabilmente il punto più alto della nostra storia. E allora siccome la storia è scritta sul campo, forse è il caso di ricordarsi – sempre – chi siamo e da dove siamo arrivati e passati. Come quel campionato 1981-82 giocato in C1, come quella domenica 21 marzo con davanti una squadra che nei decenni a venire avrebbe vinto 2 Coppe Uefa, una Coppa delle Coppe, una supercoppa europea e tre Coppe Italia. Ma che in quegli anni era solo il Parma, con noi in terza serie e nemmeno nelle posizioni altissime.