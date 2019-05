Sempre il Genoa, sempre in Emilia. Europa addio. Via agli scongiuri

M omento rogna, please. Che ne dite di sfatare la superstizione e di rispolverare una partita così jellata che più jellata non si può? Una giocata in campo neutro (tiè…), in Emilia (ahia…), importante per la corsa in Europa (ferro, dove sta il ferro…) e contro il Genoa (aiutoooo…): come è finita? Lo chiedete pure? Perso 1-2. Oookkk, riprendetevi e fate tutti gli scongiuri del caso e, se necessario, anche di più: non siamo superstiziosi ma abbiamo buona memoria e sfrugugliando nelle pieghe dei campionati passati ci è venuto in mente il finale della stagione 1992-93, chiusa al settimo posto e a punti 1 dall’Europa, a pari merito con la Sampdoria. Solo che in Uefa alla fine ci finisce il Cagliari.