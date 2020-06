Si vola a Birmingham, dove c’è la (sola) squadra ad aver vinto la Champions all’esordio. Atalanta, segnati il record...

«S haw, Williams prepared to venture down the left. There’s a good ball played in for Tony Morley. Oh, it must be and it is! It’s Peter Withe». E’ l’estratto integrale della telecronaca della Bbc della finale di Coppa dei Campioni del 1982 a Rotterdam tra Aston Villa e Bayern Monaco: è il momento della rete decisiva (l’unica) di Withe che darà la vittoria agli inglesi. Storica, per più di un motivo: è il solo trofeo (e che trofeo…) europeo conquistato dai Villans, la sesta Coppa dei Campioni consecutiva di una squadra inglese, ma soprattutto l’ultima vinta da una squadra al suo debutto assoluto nella manifestazione. Sì, toglietevi dalla testa ogni dubbio, non l’abbiamo scelta per caso. Con tanti saluti alla scaramanzia, eccheccavolo.