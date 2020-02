Tra Atalanta e Genoa c’è... un record storico in comune. Con base a Liverpool

C’ è un grande prato verde, come cantava Gianni Morandi. Ma questo è a Liverpool. E chissà se da Penny Lane, capolinea dei bus del mitico brano dei Beatles, ne partiva uno per Stanley Park, 45 ettari di parco nel quartiere di Walton a dividere due stadi: di qua Anfield di là Goodison Park. Reds and Blue: Liverpool ed Everton, 27 titoli nazionali, 12 Fa Cup e 15 coppe europee in due. Numeri che fanno della città sulle rive del Mersey la capitale indiscussa del calcio inglese, nell’attesa che Manchester provi l’aggancio. Un posto dove si vive di pane e pallone, senza mezze misure, e dove i due stadi distano poco più di un chilometro a piedi.