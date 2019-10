Tra Atalanta e Udinese c’è la storia di Carluccio De Bernardi. «Il gol? Come volare»

E ra un’ala destra sgusciante. E’ volato via l’11 settembre di 10 anni fa, a soli 57 anni, vinto da una malattia incurabile. Carlo De Bernardi aveva 57 anni, ed è stato uno dei protagonisti del ritorno in B nel 1981-82, dopo l’anno di purgatorio in C1. L’Atalanta lo acquista dal Cesena al termine della stagione 1979-80, reduce da 11 reti in B: un eccellente bottino. Nell’annus horribilis della retrocessione col l’Atalanta mette comunque a segno le sue belle 9 reti, una delle quali storica, in quel di Pescara. Non tanto per la prima vittoria esterna di un campionato disastroso, ma perché i nerazzurri sfoggiano un’insolita maglia da trasferta giallorossa. I colori della città. «Evviva la maglia di Bergamo», titola L’Eco il giorno dopo, festeggiando i 2 punti della squadra di Bolchi che schiera un undici pieno zeppo di centrocampisti.