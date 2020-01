Tra Inter e Atalanta c’è... «Rambo» Simonini. Il bomber che passò dalla tribuna alla porta (di San Siro)

U n campionato, tre reti e una doppietta. Soprattutto quella doppietta. A San Siro e all’Inter, mica sul campo del Derthona. Dove, tra le altre cose, Fulvio Simonini si era fatto notare in C2 dopo essere cresciuto nel vivaio dell’Atalanta senza però mai esordire in prima squadra. Lo farà solo a 24 anni, dopo aver masticato le serie minori in quel di Tortona e trascinato la Virescit Boccaleone (di gran lunga la seconda squadra di Bergamo più amata nella storia) dei fratelli Ghisleni e di mister Luciano «Magia» Magistrelli con oratorio al seguito dall’interregionale alla C1 a suon di reti: 45 in 3 campionati. Compresa quella storica del 9 giugno 1985 a Novara: 1-0 e promozione in C1. L’ultima delle 22 di una stagione straordinaria conclusa in testa davanti a Trento e Ospitaletto.