Tra Torino e Atalanta c’è... Colantuono. Che va, torna e un bel giorno cala il Jack (e risentite l’urlo di Corbani)

A volte s’ha da prendere il toro per le corna. Come sabato, come quel mercoledì 2 marzo del 2011, l’ultima stagione giocata dall’Atalanta in serie B: la prima dell’era Percassi, iniziata pochi mesi prima. Quella della mitica maglietta «Se ‘n va mia sö söbet deente mat» per capirci, autentico pezzo da collezione. Ecco, l’ultima vittoria dei nerazzurri sul campo del Torino risale a quella fredda serata cadetta: da allora solo pappine o al massimo pareggini. Il più recente ko è di febbraio 2019 con Izzo e Iago Falque che chiudono la pratica a cavallo dell’intervallo: tre minuti prima e uno dopo. La partita con Kulusevski in campo dopo 18 minuti al posto di Gosens e sostituito poi a metà ripresa da Barrow: entrambi se la giocano ora sulla via Emilia, anche se lo svedese al termine di questa stagione sarà a Torino, ma sponda bianconera.