Tutto Gasp in versi: anteprima dell’ultimo libro di Stefano Corsi

S tefano Corsi, curatore per Corner della rubrica «Colpi di tacco», ha firmato un nuovo libro: «Gasp - La gasperineide». Un piccolo divertissement nato in pochi giorni, tra la finale di Coppa Italia e la conclusione del campionato. Un prologo rispettoso della tradizione del poema cavalleresco e poi tre canti, ciascuno di quarantacinque ottave. Il numero, calcistico quant’altri mai, vuol far pensare ad altrettanti «tempi», dedicati alle prime tre stagioni di Giampiero Gasperini a Bergamo: un periodo bellissimo e indimenticabile, terminato con la impensabile ed esaltante qualificazione alla Champions League.