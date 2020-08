P apà Tommaso si alza per primo. Anzi, per secondo. Perché la mamma è andata a correre, come fa tre volte la settimana: martedì, giovedì e sabato. La moglie è fuori per il footing e lui si alza prima di Giacomino, andato a letto con un muso lungo un chilometro. Tutta colpa dei due goal francesi maturati quando la semifinale di Champions pareva a un passo.