T utto in una partita. Una sola. Come in «Febbre a 90», film cult per tutti gli appassionati di calcio. Ma quante volte l’Atalanta si è trovata nelle condizioni di giocarsi qualcosa in un solo match come sabato contro l’Inter? Circoscriviamo il campo agli ultimi 50 anni e – ovviamente – al campionato, perché le coppe sono improntate sulla regola del «dentro o fuori» così come gli spareggi. Lasciamo sullo sfondo, ma nemmeno tanto, i prossimi 90 (almeno) minuti di Lisbona con il Psg in Champions e diamo un’occhiata all’ultimo turno di campionato da mezzo secolo in qua per vedere come si sono comportati i nerazzurri.