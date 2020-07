V ale un Perù! È un modo di dire abbastanza arcaico, di quelli dei nostri nonni, ma ha un suo perché. Nell’immaginario collettivo dell’Europa dei conquistadores del 1500 il Paese sudamericano che Francisco Pizarro colonizza in nome e per conto della corona spagnola era ricco, ricchissimo, pieno d’oro. Celebri le miniere di Potosì, narrate come filoni inestimabili e infiniti di ogni bene prezioso financo da Miguel de Cervantes nel suo «Don Chisciotte» come premio per il fidato Sancho.