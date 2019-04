Zico, la stella dell’Udinese anni Ottanta che a Bergamo non ha mai brillato

O Zico o Austria. Il cartello fa la sua comparsa nell’estate 1983 in piazza XX Settembre, cuore di Udine: città di suo non proprio propensa a scaldarsi. Diciamo pure uno dei posti più freddi del Paese, non solo meteorologicamente. Eppure in quell’estate anche i compassati furlan (gente tagliata giù con l’accetta, seria e pratica come pochi) perdono la pazienza e scendono in piazza contro la Federcalcio, rea di volerci vedere chiaro nell’acquisto di Arthur Antunes Coimbra, star del Brasile di Tele Santana rispedito a casa al Mundial spagnolo di un anno prima dall’Italia di un friulano doc come Enzo Bearzot.