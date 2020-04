Addio Cometti, campione timido. L’Atalanta della Coppa Italia del 1963 perde un’altra leggenda

B ergamo piange ogni giorno, ogni ora, ogni minuto. Ora piange anche la Bergamo atalantina. Questo periodo maledetto ci ha strappato un altro volto, un altro sorriso. E’ quello di Zaccaria Cometti, uno dei volti più storici e amati dell’Atalanta. Quel che resta di Cometti sono alcune immagini, nella memoria. Sono immagini in bianco e nero, per chi ha avuto la fortuna di vederlo giocare. Generazioni antiche, come quelle che il virus ci sta portando via in questi giorni. Gente che ha visto lo stadio cambiare volto tante volte, insieme ai volti che scendevano in campo.