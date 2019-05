Atalanta, 3-1 o 1-7: stessa folla a Zingonia. E a Roma si fanno male coi fischi

E ra il 12 marzo 2017. L’Atalanta ne prese sette a Milano contro l’Inter, ricordate? Era l’Atalanta che poi chiuse quarta, la prima Atalanta di Gasperini. Che ebbe un inciampo, ma da quell’inciampo, per quanto clamoroso, costruì la sua cavalcata verso la qualificazione diretta all’Europa League. Come quest’anno, che dall’inciampo, non così clamoroso ma moltissimo più doloroso, di Copenaghen, ha costruito questa meravigliosa stagione. Come andrà a finire non lo sappiamo, ma sappiamo che ormai ogni lunedì c’è da riprendersi dalla sbornia di gioia della domenica.