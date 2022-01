Atalanta alla pari con la prima in classifica. Riflessioni su modulo, Musso e Pezzella, i problemi del Covid

Ma non ci si può far niente. Anzi, qualcosa si può fare. Ne parliamo più avanti insieme alle considerazioni sul modulo tattico, Musso, Demiral, Pezzella, Koopmeiners e lui, l’immancabile Covid. Tutte notizie positive, in primis il fatto che l’Atalanta, con tantissime assenze, è riuscita a giocare alla pari con la capolista, meno una: la solita.