Atalanta, bene il primo passo in Coppa. Riflessioni su Miranchuk, Maehle, Sutalo (e Caldara) e Lammers

L’ Atalanta ha fatto il suo dovere. Il Cagliari molto meno, ma quel che conta era passare il turno, fare il primo passo su una strada che non si sa dove potrà portare, ma intanto va percorsa perché il tabellone l’ha messa abbastanza in discesa. Vedremo quale sarà l’avversaria, se Parma o molto più probabilmente Lazio. Però quasi ogni partita ha riservato sorprese, finora: chissà. Contava portarla a casa e dal punto di vista tecnico non c’è molto da dire, se non che l’impatto positivo sulla partita ha detto che all’Atalanta questa competizione interessa, e che niente va lasciato sul terreno: superati i quarti sarà già semifinale, cioè una partita pesantissima nel bilancio di una stagione. Vero che la Champions porta più prestigio e soprattutto più quattrini, ma se l’Atalanta vuol completare i miracoli di questi anni deve puntare a raddoppiare i trofei in bacheca. Ce n’è solo uno, dal 1963.

Detto questo, questa partita qualche spunto di riflessione l’ha comunque offerto. Eccoli, punto per punto: Miranchuk, Maehle, Sutalo e Caldara, Lammers.