Atalanta, compito fatto: bene in attacco e la porta inviolata. Mæhle, buon impatto. Qualche pensiero sul mercato in uscita

C ompito fatto. Contavano i tre punti, contava non lasciar più niente sul terreno. E l’Atalanta, contro un Parma apparso a un passo dal coma, ha fatto bottino pieno con il minimo sforzo. Minimo si fa per dire, perché poi vincere le partite non è mai facile, come Bologna insegna. Però l’Atalanta l’ha chiusa quando doveva, e si è garantita quasi un intero secondo tempo di relativo relax, che dovendo poi giocare sabato a Benevento male non fa. Andiamo per punti, con qualche considerazione finale sul mercato.