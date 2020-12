Atalanta, con la «fame» da Champions anche in campionato niente è impossibile. (certo, col Papu qualcosa cambia)

L a Juve non aveva mai perso, e non ha perso nemmeno stavolta. E anche stavolta, come capita dall’ottobre 1989, l’Atalanta non è riuscita a vincere a Torino contro la Juve. Ma se c’è una sera in cui la Juve ha sentito l’odore, la paura della sconfitta, di certo quella sera è questa. Contro un’Atalanta non perfetta ma affamata come in campionato non capitava di vederla da prima della Champions. E questa è la nota più positiva della serata. Partiamo da qui, in queste considerazioni a caldissimo che cercheranno, per una volta negli ultimi giorni, di prescindere dal caso Gomez. Del Papu parliamo, ma del «Papu di campo». Su tutto il resto, i post, il tira e molla sui social, l’inno della Juve che avrebbe canticchiato, i clamorosi sviluppi di mercato, passiamo la linea alle tv milanesi.