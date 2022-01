Atalanta, cosa ha detto la Coppa Italia? Scalvini cresce, e prima di cedere Ilicic e tenere Miranchuk è meglio pensarci bene

Per esempio, su questa Coppa Italia che puoi cambiare la formula finché vuoi, ma resta una competizione che si anima solo dai quarti in poi. Prima, tutto è fatto e pensato solo per favorire le grandi squadre, con le piccole che, diciamolo, a dispetto dell’impegno la prendono per forza come un impiccio di cui liberarsi perché prima di tutto viene il campionato. Ne escono partite come questa: non scontate ma in fondo quasi, dall’intensità discutibile, dallo spettacolo sonnolento. In fondo sarebbe più interessante una formula meno scontata, che desse qualche chance alle piccole, che generasse qualche cortocircuito calcistico come avviene in altri paesi. Qui, è tutto fatto per arrivare alle partitissime di semifinali e finale, per soddisfare chi paga e, probabilmente, pagherà in futuro. Amen.