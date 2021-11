Atalanta, da Caniggia a Zapata, quasi 12mila giorni dopo. E adesso? Una cosa è vietato fare: porre limiti alla squadra

1. La classifica

La classifica, appunto. Avanti così, sarà sempre più difficile parlare di salvezza, rimanendo seri. Perché questa è un’Atalanta che non può, non deve ed evidentemente non vuole porsi limiti, nessun limite. Il ragionamento è noto da mesi: questa è una stagione in cui si può puntare a crescere ulteriormente. Fin dove, non è nemmeno il caso di scriverlo: quando vieni dal terzo posto delle ultime stagioni, crescere significa anche approfittare delle difficoltà altrui. Che sono già ora nei fatti, a partire proprio dalla Juventus. L’Inter, certo, sarà della partita fino in fondo, perché la squadra è solida e il suo allenatore, per quanto poco simpatico, pratica il pragmatismo, amico dei risultati. Però, poi, c’è un Napoli che ora entra in una preoccupante emergenza infortuni, c’è un Milan che difficilmente potrò tenere la media punti tenuta fin qui. E dietro non si vede chi possa crescere al punto da inserirsi. Per cui sì, questa Atalanta può confermarsi, può crescere. Di sicuro non deve porsi limiti, esattamente come ha fatto quando puntava all’Europa e c’era chi blaterava di «dimensione bergamasca»; esattamente come ha fatto quando ha alzato l’asticella verso la Champions prima, e il terzo posto poi. Credere che si possa fare di più è il primo, grande complimento e segno di gratitudine verso questa squadra straordinaria e il suo allenatore.