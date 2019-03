D ate le premesse, sembrava un incubo. I fattacci di Firenze sullo sfondo, quell’impatto sulla partita di nuovo da incubo, quel gol regalato alla Fiorentina come un pugno dritto in fronte, che ti stende senza appello. E invece. E invece questa Atalanta è una squadra che trasforma gli incubi in sogni, e anche oggi ci ha detto due o tre cose importantissime.