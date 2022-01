Atalanta: dentro Boga e Mihaila, out Gosens, Piccoli e Lovato. Colmato il vuoto di Gomez: davanti più alternative

Il voto fine a se stesso, dunque, non può che essere un esercizio superficiale da cui prendiamo, come sempre, adeguate e personalissime distanze.La sintesi è un’Atalanta che ha perso uno dei terzini più forti d’Europa ma che, in attacco, offre più possibilità a Gasperini. La stagione, nonostante il pessimismo di fondo generato dall’uscita di Gosens, è apertissima su più fronti. Quarto posto in Serie A nonostante le mille grane del Covid e i tantissimi infortuni; Europa League tutta da scoprire e Coppa Italia che, come sempre, è una chance da giocarsi fino in fondo. Come andrà a finire lo vedremo: nessuna concorrente è rimasta a guardare, e soprattutto la Juventus ha messo nel mercato ingentissime risorse per risollevarsi e centrare almeno la Champions. Sarà un ritorno tostissimo, ma l’Atalanta c’è. E se Inter e Juventus si sono rinforzate, Napoli e Milan sono rimaste di fatto com’erano. La Lazio idem, la Fiorentina ha perso la sua stella. Le premesse per chiudere ancora in Europa, realisticamente, ci sono tutte.