Atalanta divisa tra rammarico e sollievo (certo, il rigore...): tutto rimandato al Villarreal, ringraziando Muriel e Musso

E’ andata così, e in fondo è anche giusto. Rammarico, certo. Ma anche pericolo scampato. Quindi prendiamo quel che di buono c’è in questo pareggio da prova sotto sforzo delle coronarie. Di buono c’è che non s’è perso, e che tutto viene - come previsto da tutti da mesi - rimandato all’ultima partita, l’8 dicembre in casa con il Villarreal. Tutto è ancora in gioco. Certo, si poteva vincere mettendo in cassaforte almeno il terzo posto. Certo, si poteva perdere ritrovandosi ultimi del girone e addirittura a rischio terzo posto alla fine di tutto, in caso di vittoria degli svizzeri sul Manchester già qualificato. E una notizia: sì, anche in Champions capita di vedere arbitri pasticcioni. Il tedesco Siebert è certamente tra i peggiori in campo, certamente il peggio arbitro incrociato in questi tre anni di Champions League. Avanti per punti, al solito.