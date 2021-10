Atalanta, due punti buttati ma l’Udinese non l’ha rubata. Riflessioni sulla rosa corta, Pezzella e Lovato, le proteste inutili

1. I cambi e la rosa

E’ stato tema di discussione anche in settimana: ma davvero, bastano i 16 “titolarissimi” più i giovani, a questi livelli? La risposta è arrivata, ulteriore rispetto alle precedenti: no, non bastano 16 giovatori pronti più i giovani. Perché se l’Atalanta insegue obiettivi di altissimo livello – e giocando la Champions è già “dentro” quegli obiettivi – allora serve una rosa più ampia, e serve maggiore predisposizione a ruotarne 20, anziché 16. Almeno finché la squadra è impegnata sulle tre competizioni. Per questo la “fissazione” atalantina di una rosa corta mostra la corda, in situazione d’emergenza. L’Atalanta ha rimediato mettendo due giocatori fuori ruolo – de Roon in difesa e Pasalic in mediana – pur di non cambiare sistema di gioco. Il risultato è stata una partita in sostanziale equilibrio: l’Atalanta che masticava un calcio lento e prevedibile e l’Udinese che appena poteva ripartiva, sapendo anche rendersi pericolosa, specie nel primo tempo.