Atalanta, i tre punti sono quello che ci voleva: si resta attaccati al «treno», si riscalda l’ambiente. Ce n’era bisogno

Q uello che ci voleva, indubbiamente. In primis, per provare a riscaldare l’ambiente bergamasco attorno all’Atalanta, serviva la copertina dei tre punti. Belli o brutti poco importava, bene che siano arrivati anche belli. Magari non bellissimi, magari con un lieve eccesso di rischi corsi in difesa, ma 4 gol e un rigore sbagliato fuori casa, in piena emergenza infortuni e contro una squadra di centroclassifica, mettono la cornice su un ottimo pomeriggio. Morale, certezze ritrovate, ottimo aperitivo dell’imbarco per Manchester. Alè, avanti per punti, al solito: il ritorno di Ilicic (e Muriel, e Pasalic); la prova di Koopmeiners e i pensieri di Gasperini; gli infortuni; la classifica.