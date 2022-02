Atalanta, il turno si può passare. Ma il tema è Muriel: se fosse out a lungo, forse un pensiero agli svincolati andrebbe fatto

B uono il risultato, discreto il secondo tempo, rivedibile tutto il resto. E su questa vittoria, l’ombra dell’ennesimo, pesantissimo infortunio muscolare che potrebbe stravolgere anche il «ridisegno» di Gasperini dopo l’infortunio di Zapata. C’è solo da sperare che Muriel non sia grave, che non si sia aggravato restando in campo per quella fetta di primo tempo in cui tutti, allo stadio e dalla tv, l’hanno visto toccarsi la parte posteriore della coscia destra. Fosse una cosa da poco, pazienza: si è vinto lo stesso. Fosse una cosa che anche solo lo tenesse fuori a Firenze domenica, allora ci sarebbe l’ennesimo danno da infortunio. Fosse una cosa che lo tiene fuori giovedì prossimo al Pireo, e poi ancora per altre partite, allora una riflessione s’imporrebbe. Ma andiamo con ordine, prima c’è da dire della partita.