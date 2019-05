N on pensateci, per ora, al 15 maggio. Mancano pochi giorni, ma non pensateci. Non immaginiamo che avendo vinto il primo round all’Olimpico sarà automatico vincere anche il secondo. Lasciamo che sia la Lazio a pensare che avendo perso il primo, e avendolo perso così, con un parziale di 3-0 sul suo campo dopo essere passata in vantaggio, magari rischierà di perdere anche il secondo, e di vedere la Coppa decollare da Fiumicino alla volta di Orio.