Atalanta, la partita «liscia» bisogna crearla. La bravura di Pasalic, una nota su Pezzella (e sul pubblico, ancora poco)

L a miglior partita possibile: contro un avversario che non sceglie le barricate, con i gol che arrivano subito, la concentrazione che resta mediamente alta, nessuna complicazione all’orizzonte, i gol che mettono in sicurezza i punti a inizio ripresa. Liscio come l’olio. Ma la miglior partita possibile bisogna essere bravi a crearla, e l’Atalanta ha fatto tutto quel che doveva fare, e bene. Dopo la storica vittoria di Torino, e l’ovvia sbornia di complimenti, poteva esserci, sulla carta, il rischio della pancia piena, della sottovalutazione del Venezia, e tutte le storielle che sempre si recitano in casi del genere. Roba che vale per tutti ma non per Gasperini. L’Atalanta ha fame e difficilmente la perde. Gli spunti della serata? Il rientro di Hateboer, la prova di Pezzella, il boom di Pasalic, il pubblico allo stadio. Avanti per ordine.