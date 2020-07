Atalanta, ora spingere o gestire? «Gestire non ci piace», dice Gasp. Quindi spingere, direzione secondo posto

I n fondo a un’altra goleada, verrebbe da chiedere all’Atalanta: ma adesso cosa farai? Adesso che la Champions è in cassaforte, adesso che hai prenotato il secondo posto, adesso che al quarto di finale di Lisbona mancano ancora tanti giorni: adesso, cosa farai? Perché le strade sono due: gestire, e abbassare la tensione, in attesa del Psg. Oppure darci dentro a tutta, tenendo la corda tesa come un violino, anche se queste cinque partite di fatto non avranno veri obiettivi da perseguire. Cosa farà, adesso, l’Atalanta?