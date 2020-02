Atalanta, puntare al terzo per garantirsi il quarto posto. E poi Pasalic, la scelta della curva, e il futuro di Gasperini

S e proviamo a ragionare come ragiona Gasperini, questo non è il momento di festeggiare. Certo, qualche sorriso. Ma poi, subito dopo, arriva il momento di accelerare. Perché dopo questa strepitosa vittoria in rimonta verrebbe facile dire: ok, Champions in cassaforte. Ma ci si esporrebbe al forte rischio di un potente cazziatone di Gasperini. Che di certo, ora, chiederà alla squadra di accelerare ancora, per tenere la Roma dietro, e poi chissà. Pensare, viceversa, di aver messo al sicuro la seconda Champions di fila sarebbe l’anticamera della rimonta subita. Perché la Roma è in difficoltà, e lo si è visto anche sul prato del Gewiss, ma non si sa mai, e sarà banale, ma scappare è il miglior modo per non farsi prendere.