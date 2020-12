Atalanta-Real, sul sogno impossibile lo sgambetto di Gomez (ma adesso anche basta: trovare subito la via d’uscita)

L’urna ci ha regalato quest’altro sogno, e le speranze sono tre. La prima: che l’Atalanta si presenti all’appuntamento nelle condizioni incredibili in cui giocò nella primavera scorsa gli ottavi contro il Valencia. Sempre Spagna è: speriamo sia un segno del destino. Perché l’Atalanta in quelle condizioni mentali e fisiche qualche possibilità di passare il turno potrebbe persino averla. La seconda: che il Real Madrid si presenti alla doppia sfida nelle stesse condizioni - lo abbiamo visto tutti anche nei giorni scorsi - di questo periodo. E tre: che allo stadio ci possa essere qualcuno che in futuro, per sempre, possa dire «io c’ero».

Poi, però, non possiamo volgere la testa da un’altra parte. Perché mentre tutti ci si preparava al sorteggio, il mondo atalantino è stato terremotato da un post su Instagram di Alejandro Gomez. La vicenda è nota e non vale nemmeno la pena ripercorrerla. E tutti o quasi sanno quel che ha scritto il Papu. Per comodità, lo riportiamo qui.