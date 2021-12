Atalanta, sconfitta meritata. Ma due gol regalati (nati da due problemi noti) sono troppi. Le ambizioni? Non cambia nulla

Ma il tema tecnico è lì: rifaremo nei prossimi giorni i conti di questi gol incassati entro il 5’, problema cui nella scorsa stagione pareva essersi trovato il rimedio, mentre è riesploso specialmente nelle ultime settimane. Un accorgimento tecnico va trovato, per questi inizi tutti avanti che rischiano di mettere in salita - a volte rimediabile, altre no - l’andamento della partita e alla fine costano punti.