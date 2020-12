Atalanta, Stromberg scrive da capitano: «Le partite guariscono tutto, andate insieme davanti all’Ajax, per Bergamo»

C iao, amici di Corner!

Io sono sempre a Stoccolma, da dove commento le partite della Premier League e della Champions. Non è ancora il momento di muoversi, per cui passo le mie giornate tra lunghe passeggiate in città, un po’ di saune e tanto lavoro in Tv. Però questo era il momento giusto anche per tornare da voi, perché l’Atalanta è a poche ore da una partita storica, importantissima: per la seconda volta potrebbe accedere agli ottavi di Champions League. Ve lo dico: manca ancora tanto, ma io sono già nervoso e so che in questo match ci sarà da mangiarsi le unghie per l’ansia dal primo all’ultimo minuto. Sarà una roulette russa, perché l’Ajax è una squadra giovane, che gioca senza mai fare calcoli. E in più è obbligata a vincere, quindi aspettiamoci una partita a ritmi altissimi, mai chiusa veramente fino alla fine. Ajax e Atalanta sono squadre molto simili, che giocano, che fanno tanti gol e tanti ne prendono, anche se so che l’Atalanta ha un po’ attenuato queste sue caratteristiche ultimamente. Ma sono sicuro che la rivedremo in campo con tutte le sue caratteristiche migliori.