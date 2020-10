di Andrea Colombo

M ettiamola così. Meglio a Napoli che mercoledì a Herning dove i nerazzurri faranno il debutto stagionale in Champions League contro il Midtjylland. In fondo il campionato è lungo e c’è tempo per recuperare il passo falso del San Paolo, mentre in Champions è meglio non doversi trovare a ripetere la grande impresa della passata stagione, con gli ottavi conquistati dopo un punto nelle prime tre partite.