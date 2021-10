Atalanta, un’impresa che rimette a posto un po’ di cose: per Musso, la difesa, Ilicic (più due parole sugli arbitri)

T re punti che rimettono un po’ di cose al loro posto, dopo la fiera dello spreco di domenica a pranzo contro l’Udinese. Le rimettono a posto in classifica, anche se il turno non è ancora completo. Le rimettono a posto per Musso, che riscatta con una parata clamorosa nel primo tempo e una prestazione di grande sicurezza anche con i piedi, persino con i dribbling. Le rimettono a posto in difesa, se possibile ancor più in emergenza di prima, dopo l’uscita di Palomino. Però conferma la bravura di Lovato, e ci mostra uno Scalvini che esordisce davvero a Marassi, dopo lo scampolo di sabato, e si mostra tranquillo, sicuro di sé, lucido nel fare sempre la cosa giusta, possibilmente la più semplice. E poi Ilicic, e due parole sugli arbitri ci toccano per forza. Avanti, per punti.