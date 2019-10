S i è conclusa la sosta delle nazionali che verrà ricordata, soprattutto, per l’infortunio di Duvan Zapata, che dovrà stare fermo per circa un mese. Ma va detto che i giocatori dell’Atalanta impegnati lontani da Zingonia si sono dimostrati piuttosto bene: Malinovskyi protagonista nella qualificazione della sua Ucraina a Euro2020, in gol anche Castagne e Ilicic, ma anche Barrow ai calci di rigore contro il Gibuti. Vediamo tutto nel dettaglio.