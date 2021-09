Bergamo sorride: la Champions ci ha restituito la vera Atalanta. Ora teniamocela stretta in campionato

Q ualcosa si è rimesso in moto. L’Atalanta si è ricollegata con se stessa. Lo scriviamo a prescindere dal risultato, l’avremmo detto anche senza il pareggio di Gosens, senza aver accarezzato l’idea di portare a casa i tre punti, dopo la superiorità numerica. Pareggio che va bene per il girone, perché date le premesse maturate con la Fiorentina, e data la forza del Villarreal, che aveva pure riposato, si temeva parecchio questo esordio in Champions. Uscirne indenni va bene, perché se ti rimetti a giocare e non fai punti ti resta l’amaro; se invece porti a casa un buon risultato internazionale allora la testa si riconnette, e per l’Atalanta sarà più facile tornare l’Atalanta che conosciamo, anche al netto dei problemi di questo periodo. Andiamo per punti, rapidamente: a spiegare ci penseranno le analisi dei prossimi giorni, qui su Corner.