L’ occasione, se si voleva fare un «esperimento», era la partita di Torino. Che Berisha attraversi un periodo «complicato» , è nei fatti. Non serve essere «criticoni», per vederlo. Basta essere oggettivi. Chi non lo vede, fa finta di non vederlo, o tace, ha semplicemente le fette di salame sugli occhi. Qui lo si dice e lo si è detto, ma ora sul tema ci sentiamo di intervenire di nuovo.