Cambiano i suonatori ma l'orchestra non stecca, nemmeno l’ottava sinfonia. Atalanta, ora nel mirino c’è l’Inter

Meno uno. I fanalini dell’Inter e del suo terzo posto sono lì, si vedono: si toccano quasi. L ’Atalanta mette in fila la sua ottava vittoria di fila in campionato, la quinta dalla ripresa, la decima contando la Champions, e ora ha gli uomini di Conte nel mirino. Sorvolando, per il momento, su quella Lazio sopra di 5 punti, lì al secondo posto. Ma si procede un passo alla volta, o meglio tre punti per volta. A Cagliari Gasperin i sceglie un ampio turn over, ma non parliamo di Atalanta B : quella messa in campo è una squadra che ha masticato gran bene il calcio del mister e il Cagliari la subisce. Certo, magari se il goal di Simeone fosse stato convalidato (ma fino alla fine di questo campionato quello è fallo…) la partita avrebbe preso una piega diversa, ma le ipotesi sono un conto, i tre punti un altro.