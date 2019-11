C’era una volta il derby, questo non lo è stato. Tre punti, può tornare il sorriso

S ì, verrebbe da dire «c’era una volta il derby». Eppure non era facile per l’Atalanta mettersi alle spalle la sbornia della prima vittoria sulla Dinamo, una di quelle notti che ti spremono muscoli e cervello, e riallacciare il dialogo col campionato dopo la tempesta di proteste che ha accompagnato la sconfitta di sabato scorso contro la Juventus, i torti arbitrali e poi la centrifuga dei Daspo, della trasferta vietata, del «nessuno vada a Brescia». Tutti elementi che potevano in qualche modo influenzare la vigilia, la concentrazione. Invece.