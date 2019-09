Cinque gol da Spal e Torino, la difesa non va. Benvenuto Kjaer (ma non basta)

A lla fine quel che poche ore fa sembrava un problema enorme, potrebbe persino rivelarsi un problema benvenuto. L’addio di Martin Skrtel ha portato a Bergamo Simon Kjaer, un fior di difensore. Che per quel che si è visto in queste prime due partite, giocherà parecchie partite. E, speriamo, metterà un po’ a posto un reparto che sembra - anzi: ha - tanti, ma tanti problemini. Perché va bene segnarne uno più degli avversari, ma se prendi due gol dalla Spal e tre dal Torino, vincere le partite è sempre possibile, ma diventa poco probabile. Dunque, la difesa. O, per dirla come quelli che ne capiscono davvero, la fase difensiva.