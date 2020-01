Come dopo la Spal, anche dopo il 7-0: riflessioni sul mercato. Perché persino questa Atalanta può ancora crescere

S e è vero che i risultati non devono condizionare quando sono incredibilmente negativi, come il ko contro la Spal, il concetto è altrettanto vero quando arriva un 7-0 fuori casa. Il senso è chiaro: se ci si sforza di guardare oggettivamente una situazione, il senso non deve cambiare a seconda dei risultati. E la nostra idea sul mercato dell’Atalanta, dopo la Spal e anche dopo il Torino, e pure dopo le operazioni concluse nella settimana che sta finendo, resta la stessa: c’è un’enorme occasione per qualificarsi di nuovo in Champions League, c’è un ottavo di finale di Champions «giocabile», c’è disponibilità di risorse, dunque non intervenire per migliorare la qualità complessiva della rosa sarebbe un peccato. Ragioniamoci su.