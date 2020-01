Dai 5-0 allo choc, dai sogni al pessimismo cosmico. Niente drammi, ma «segnali» da cogliere

F a quasi impressione scriverlo, anche a distanza di ore. Ma l’Atalanta è questo: mai, mai una cosa «normale». Due 5-0 di fila che distruggono ogni record, poi una partita così, e una sconfitta in casa con l’ultima in classifica. Non era un prodigio prima, non è una «vergogna» adesso, come si è letto in tanti commenti nei minuti caldissimi dopo il fischio finale. La squadra non è certamente più abituata a situazioni di questo tipo, ma le reazioni di pancia di parte del popolo atalantino, ieri sera come dopo Firenze, sono veramente eccessive. Pare che una squadra che è quinta e agli ottavi di Champions non possa più essere perdonato nulla. Non una serata sbagliata, non l’evidente stanchezza nelle gambe e, a metà stagione in fondo ci sta, di testa.