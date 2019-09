E’ stato un disastro. Ma come dopo il 7-1 di Milano, bisogna dire «forza Atalanta»

E ra il 12 marzo 2017, e l’Atalanta ne prese 7 a San Siro. Roba da stendere un toro. Un gruppo di tifosi andò a Zingonia, ad aspettare la squadra, che dopo quella partita cominciò una cavalcata inarrestabile, fino al quarto posto finale. Senza avere la pretesa d’insegnare a nessuno come stare al mondo, crediamo che il bene dell’Atalanta oggi si faccia con l’atteggiamento del 12 marzo 2017. Pacca sulla spalla e andare avanti, come hanno fatto poco fa i tremila bergamaschi nel settore ospiti di Zagabria: solo applausi, per questa squadra. Critiche, certo. Ma la Champions League non è a caso il torneo più bello del mondo, e dunque anche il più difficile. Capita di perdere col Torino, può capitare anche di perdere con la Dinamo Zagabria.