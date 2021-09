Ecco cosa vale l’Atalanta: alla pari con l’Inter, rischiando più di vincere che di perdere (e quella palla era fuori, pace)

L a notizia è che l’Atalanta non ha perso a San Siro. E che è stata a un passo dalla vittoria sul campo della squadra campione d’Italia, candidata da praticamente tutti al bis. Quindi, la notizia è che l’Atalanta ha giocato alla pari, rialzandosi dopo un inizio choc, dominando il primo tempo, mettendo dentro due gol e sfiorandone almeno altrettanti. La notizia è questa, anche se tutti stiamo pensando a quei cinque minuti di follia. Ma discutere solo di questo sarebbe ingiusto prima di tutto nei confronti dell’Atalanta, e di quello che ha mostrato sul campo, mettendo alle corde la squadra di Inzaghi, facendole vedere i sorci verdi come mai nessuno finora, in questa stagione. La poteva vincere l’Inter, alla fine. La poteva vincere l’Atalanta. E’ finita in pareggio ed è un risultato che, pur con tonnellate di amaro in bocca, bisogna prendere come un grande risultato, frutto di una grande partita giocata da una grande Atalanta. Potremmo anche chiuderla qui, ma come sempre qualche spunto di riflessione da aggiungere c’è.