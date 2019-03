Gasp e la Roma: gli scenari e le parole di Percassi

N on è detto che lo spavento sia da mettere del tutto nel dimenticatoio. Però, le parole di Luca Percassi su L’Eco di Bergamo in edicola mettono un bel freno alla paura. Di cosa parliamo? Lo avrete già capito: di Gasperini. Nei giorni scorsi qualche giornale, e di riflesso, compulsivamente, i tifosi sui social, hanno rilanciato la voce, che circola in verità da mesi, di un interessamento della Roma per Gasperini. In fondo non è nemmeno una notizia, ma si sa che il «mercato» dei pezzi pregiati (e Gasp è pregiatissimo...) per i tifosi è perennemente un nervo scoperto.