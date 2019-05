S trana la vita del tifoso, neh? Passi dieci mesi a rincorrere un sogno, e non fai nemmeno in tempo a raggiungerlo che già ti spaventi per il futuro. Le parole che Gasperini ha detto ieri sera nella pancia del «Mapei», sono esattamente quelle che tutti temevamo di sentirci dire: non che va via, ma nemmeno che resta. Insomma, Gasperini mette sul tavolo i suoi risultati, e di fatto chiede di pesare di più, che il suo parere sia più ascoltato quando si tratta di decidere.